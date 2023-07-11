شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد للموسم الجديد بعد 24 ساعة من انتهاء الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة، على فتح باب القيد الصيفي للأندية يوم 27 يوليو الجاري استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

وينتهي الموسم الحالي يوم 26 يوليو الجارى، لذا تم الاستقرار على فتح القيد عقب 24 ساعة من انتهاء الدوري وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من ناحية أخرى، أكد البرازيلى روجيرو ميكالى، مدرب منتخب مصر الأوليمبى، أنه حزين لضياع لقب بطولة أمم أفريقيا، لافتا إلى أنه يرحب بوجود محمد صلاح مع المنتخب فى أولمبياد باريس 2024.

وقال روجيرو ميكالى: "بدون شك محمد صلاح لاعب مهم وقوي وهو مثل نيمار فى البرازيل وأتمنى وجوده معانا فى أوليمبياد باريس 2024".

وتابع: "حزين لضياع لقب بطولة أمم أفريقيا وكنا نستحق تحقيق اللقب ولا أحب الخسارة ولكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم".

وأضاف مدرب المنتخب الأوليمبى: "أعد الجماهير بصناعة جيد قوى لمنتخب مصر وباب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين وسأتابع مباريات الدورى والكأس وكل لاعب لديه فرصة، وأعد بميدالية أولمبية فى باريس".

وعن تبديل إبراهيم عادل، قال: "إخراج إبراهيم عادل فى مباراة المغرب بسبب الإرهاق الذى ظهر عليه بعد المجهود الكبير الذى قدمه خلال اللقاء، وكنا محتاجين فى هذا التوقيت للتغيير والدفع بلاعبين جدد".

وأوضح ميكالى: "اختياراتنا كانت صحيحة وتمت على أسس صحية لتكوين منتخب قادر على المنافسة والتأهل للأولمبياد".

وعن حمزة علاء، قال مدرب المنتخب الأوليبمى: "قمت بدعم حمزة علاء وأكدت له أنه حارس ممتاز وكل الحراس يتعرضون للخطأ وقدم بطولة مميزة".