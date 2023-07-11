شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: هدفنا كان الفوز على البنك الأهلي.. وأمل البقاء بالممتاز لا يزال قائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن حزنه بعد التعادل مع البنك الأهلي سلبيا في بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تحقيق الفوز حتى يتمكن الفريق من البقاء في بطولة الدوري بشكل أكبر.

وقال خالد عيد، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الفريق أدى مباراة جيدة وكان كل هدفنا المكسب، ولسه الأمل موجود وبشتغل بدون مقابل".

وكان غزل المحلة قد تعادل مع نظيره البنك الأهلى بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري، باستاد غزل المحلة.

بهذه النتيجة يأتي فريق غزل المحلة في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة، ويحتاج الفوز في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة، ويبقي في الدوري للموسم المقبل رسميا.