شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 لاعبين من التشكيل الأساسى لفريق الاتحاد السكندرى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، أزمة كبيرة عقب غياب 10 لاعبين في المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى الممتاز.

ويغيب الثلاثى المهدى سليمان وخالد صبحى وخالد الغندور للإيقاف، بينما محمود علاء وعمار حمدى وجازيتو وصبرى رحيل للإصابة واستبعاد الثلاثى هشام صلاح وأحمد عادل "ميسى" وإبراهيم حسن لأسباب فنية.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها اليوم الثلاثاء، حيث تقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 14 مباراة.