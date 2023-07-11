شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح التحكيم فى إدارة مواجهات صراع الهبوط وحسم الدرع؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن مواجهات صراع الهبوط في ليلة حسم درع الدوري شهدت ظهورا جيدا لقضاة الملاعب، سواء داخل المستطيل الأخضر أو في كابينة الـ"VAR"، وذلك نتيجة للتعاون المثمر بين أفراد طاقم الحكام في كل مباراة إلى جانب اليقظة والتركيز والهدوء والثقة التي ظهر عليها قضاة الملاعب، مما أدى إلى انتهاء اللقاءات الأربعة دون أن يكون هناك جدل في قرار تحكيمي خلال فعاليات المواجهات.

ظهر البنا ورفاقه بشكل جيد في لقاء الإسماعيلي والداخلية الذى انتهى بفوز الدراويش بهدف نظيف، ليضمن البقاء في دوري الأضواء ويضع الداخلية في موقف صعب أمام أسوان في الجولة الأخيرة.

كما نجح محمود عاشور ورفاقه فى السيطرة على مجريات لقاء سيراميكا وبيراميدز الذى انتهى بفوز الأول 2 / 1، ويمنح الأهلي درع الدوري مبكرا، ويضمن سيراميكا البقاء بدوري الأضواء والشهرة.

بينما ظهر محمود ناجى ورفاقه بشكل جيد خلال إدارتهم للقاء طلائع الجيش الذى حقق فوزا غاليا على أسوان بهدف دون رد، ويضع أبناء النيل في موقف حرج قبل لقاء الأسبوع الأخير أمام الداخلية.

كما استطاع أمين عمر ورفاقه السيطرة على لقاء غزل المحلة والبنك الأهلي الذى انتهى بالتعادل السلبى، على الرغم من أن اللقاء شهد عصبية وتوترا بين اللاعبين إلا أن خبرة أمين سيطرت على مجريات اللقاء.