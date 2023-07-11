شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: اتحاد الكرة قرر تأجيل دورى المحترفين ومقترحان لشكل البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، عن كواليس ما دار في اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي بعض أندية القسم الثانى صباح الإثنين في مقر اتحاد الكرة.

وقال أشرف عامر، في تصريحات خاصة: "إن الاجتماع بين اتحاد الكرة وبعض ممثلي أندية القسم الثانى انتهى إلى الاتفاق إلى تأجيل تطبيق دورى المحترفين لوقت لاحق، وأن هناك مقترحين لشكل الموسم الجديد".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى: "أن هناك جلسة ستجمع ممثلى بعض الأندية لبحث المقترحين المقدمين للشكل الجديد فى الموسم الجديد وشكل المجموعات".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أقر بتطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل من 20 فريقا، مع تقسيم دورى القسم الثانى لثلاث مجموعات واحدة شركات واثنين أندية جماهيرية، يصعد الأول والثانى من المحترفين لدورى الأضواء مباشرة.

وضمن 18 ناديا التواجد فى دورى المحترفين أ فى الموسم المقبل المؤهل للدورى المصرى الممتاز، وهى كل من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى نادى حرس الحدود الهابط من الممتاز، فى انتظار ثنائى هابط آخر، وأخيرا فريقا بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.