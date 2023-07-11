شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الزمالك، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد والمؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري .

ويرغب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى التركيز ببطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

مباراة الأهلى والزمالك - الخميس 13 يوليو.

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

موعد مباراة الأهلى والزمالك بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.