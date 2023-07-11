شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشكر جماهيره بعد الفوز على الداخلية ويؤكد: اللاعب رقم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، خالص الشكر والتقدير لجماهير النادى الوافية بعد مساندة الفريق أمام الداخلية، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي على "فيس بوك"، بيانا جاء فيه: تتوجه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى بخالص الشكر والتقدير لجماهير النادى الوفية التي ضربت مثلا في المساندة والدعم الحقيقى للفريق خلال تلك الفترة الصعبة، مؤكدة أن الجماهير هي اللاعب رقم واحد للفريق ولها الدور الأكبر فى استعادة الفريق مسيرة الانتصارات وتحقيق الانتصار اليوم".

وتابع البيان: "كما تثمن اللجنة دور الجماهير القتالي في بث الروح والعزيمة لدى اللاعبين على مدار الموسم، وهذا ليس ببعيد عنها باعتبارها الجماهير الأوفى في مصر والوطن العربي".

وكان الإسماعيلى قد فاز على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة .