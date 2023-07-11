شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود لمعسكر بورسعيد استعدادا لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم بمعسكره فى بورسعيد لمواجهة سموحة في الدوري، والمقرر لها السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة السبت المقبل 15 يوليو ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.