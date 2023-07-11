شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: الفيفا يقرر إيقاف أليو ديانج لمدة 6 شهور بسبب مستحقات وكيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أن المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، تم إيقافه لمدة 6 أشهر، بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة المذاع على شاشة "قناة أون تايم سبورتس 2": "وصل خطاب من الفيفا سيتم الكشف عنه اليوم، يقضي بإيقاف أليو ديانج لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر بسبب عدم سداد مستحقات وكيله".

وأضاف: "إيقاف ديانج جاء بسبب وجود مستحقات متأخرة لوكيله، تصل إلى 250 ألف دولار، وذلك منذ انتقال اللاعب من مولودية الجزائر إلى الأهلي، ولكن إدارة النادي الأحمر مستعدة لدفع هذا المبلغ لإنهاء هذه الأزمة".