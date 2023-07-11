الفرنسي "بوجبا" يخالف رغبة يوفنتوس بشأن العرض السعودي

المنامة - ياسر ابراهيم - أبلغ بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي زملاءه في الفريق نواياه بشأن إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية السعودية، هذا الصيف.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى اهتمام نادي اتحاد جدة بخدمات بوجبا، إذ عرضوا عليه راتبا سنويا ضخما: 100 مليون يورو في عقد مدته 3 سنوات.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بوجبا أبلغ زملاءه في يوفنتوس بأنه باق مع الفريق في الموسم المقبل، وقادر على استعادة مستواه.

وأضافت أن النجم الفرنسي يريد أن يكون في أوروبا، لتكون الأضواء مسلطة عليه، سعيا لانضمامه لقائمة منتخب فرنسا في يورو 2024.

وأشارت إلى أن يوفي لا يمانع بيع بوجبا، بسبب راتبه المرتفع وكثرة إصاباته، لكن أولوية بوجبا هي البقاء في إيطاليا حاليا.

ولفتت إلى أن نجم مانشستر يونايتد السابق أثار الجدل بزيارته إلى السعودية قبل أيام قليلة، لكنه أكد أن الرحلة لأسباب شخصية.

وختمت ليكيب تقريرها بأن "بوجبا يؤدي حاليا تدريبات منفردة، ليكون جاهزا للمران الجماعي قبل جولة يوفي الصيفية في أمريكا".

وابتعد بول بوجبا كثيرا طوال الموسم الماضي، حيث شارك في 6 مباريات فقط ببطولة الدوري الإيطالي.

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