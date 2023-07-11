ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي براتب ضخم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية بأن اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، يستعد للانتقال إلى نادي الهلال السعودي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليون دولار.

ويضاف إلى ذلك حصول اللاعب على راتب سنوي 22 مليون دولار، حسبما ذكرت قناة "أبوظبي الرياضية"، اليوم الاثنين، على "تويتر".

وأكد ذلك تصريحات كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، التي قال فيها إن ميلينكوفيتش طلب الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وشارك النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي، في 47 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا بينما شارك في صناعة 8 أهداف أخرى.

يذكر أن ميلينكوفيتش بدأ مسيرته مع لاتسيو الإيطالي عام 2015، قادما من جينك البلجيكي.