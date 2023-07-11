أنس جابر تصطدم بـ "ريباكينا " في ويمبلدون للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي أنس جابر في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس مع إيلينا ريباكينا في تكرار لمواجهتهما العام الماضي.

وذلك بعد أن اكتسحت التونسية منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3 على الملعب الرئيسي

وحولت أنس تأخرها بمجموعة إلى انتصار على بيانكا أندريسكو السبت لكنها لم تواجه أي مشاكل من هذا النوع اليوم حيث فازت بالمجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط دون أي مقاومة تذكر.

وتسببت ضربات أنس القصيرة الماكرة وتغيير سرعتها وزوايا التسديد في مشاكل كبيرة لبطلة ويمبلدون 2011 و2014.

واستفاقت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة لفترة وجيزة في المجموعة الثانية لكن أنس أنهت المباراة بشكل رائع لصالحها.

وتأهلت ريباكينا لاعبة قازاخستان المولودة في موسكو المصنفة الثالثة والتي فازت على أنس بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا بينما كانت متأخرة 4-1 في المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.