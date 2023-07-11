حلمي طولان: محمد إبراهيم صنع الفارق في لقاء بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد إبراهيم نجم وسط الفريق يعد أحد اهم اللاعبين في تشكيلته بالوقت الحالي.



وقال حلمي طولان خلال مداخلية هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد إبراهيم لاعب مهم بالنسبة لنا ومن العناصر الرائعة وهو مثل ابني".

وأكمل: "دفعت به أمام بيراميدز في التوقيت المناسب واللاعب أحدث الفارق ونجحنا في تحقيق فوز مهم ".

وأوضح: "لا يمكنني تحديد الراحلين عن الفريق قبل معرفة اللاعبين الذين سنضمهم خلال الانتقالات المقبلة".

وواصل: "أتمنى استمرار صلاح محسن مع الفريق وكذلك محمد شكري".

حلمي طولان: لاعبو سيراميكا مروا بظروف صعبة

وأكمل حلمي طولان "بيراميدز من أفضل الأندية التي تقدم مستوى رائع ومعهم أفضل قائمة في مصر".

وتابع: "كان هناك عوامل نفسية صعبة يمر بها لاعبي سيراميكا كليوباترا بسبب صراع الهبوط، لكن الفوز على فريق بهذا الحجم شئ أكثر من رائع".

وأردف: "أوجه التحيه لجميع لاعبي سيراميكا كليوباترا التي تشارك والتي لا تشارك بسبب روح الفريق، عندما يحصل اللاعبين على مكافأة في أي مباراة يتم تقسيم المبلغ على جميع اللاعبين بالمستبعدين ايضا".

وأتم: "كان من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة من أجل تقويم بعض اللاعبين وإعادة الانضباط لغرفة الملابس"