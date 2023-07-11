شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك على مقعدى الرئيس والنائب يوم 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة نادي الزمالك قررت فتح باب الترشح للانتخابات واختيار المقاعد رئيس ونائب الرئيس يوم 31 أكتوبر القادم. من ناحية أخرى تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا. وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد فترتين في موسم 2021/2022 صيفية وشتوية قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.

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