شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر الدوري المصري، حيث يتدرب الفريق الأحمر اليوم وغدا قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض مباراة القمة.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد 48 ساعة حصل عليها اللاعبين عقب الانتهاء من مباراتهم ضد الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي في اللقاء المؤجل من السبوع الحادي والعشرين من عمر المسابقة، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وفضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة بسبب ضغط المباريات، وعدم حصول اللاعبين على راحة منذ فترة، لمنحهم قسطا كافيا من الراحة قبل خوض لقاء القمة.

في سياق آخر، طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.