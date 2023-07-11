شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الاتحاد السكندري، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء غد الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري.

وطالب شوقي غريب لاعبي الفريق بضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، والتي ودعها الفريق من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيحة 6/1، والتركيز على إنهاء الدوري فى مركز أفضل.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

وكان المقاولون قد خسر في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بهدف نظيف، ومنذ الفوز على حرس الحدود في 16 مايو الماضي بثنائية نظيفة، لم يتذوق ذئاب الجبل طعم الانتصارات في مسابقة الدوري.