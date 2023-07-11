شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، استعداداته لمواجهة الأهلى، بعدما أغلق صفحة مباراة فيوتشر التى أقيمت مساء السبت باستاد السلام وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري .

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

سيكون الزمالك على موعد مع مباراتين فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.