تطور جديد في صفقة إمام عاشور.. ميتلاند يرفض طلب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة في صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب خط وسط نادي ميتلاند الدنماركي، لصفوف الأهلي، بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «النادي الأهلي كان يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل مبلغ مالي معين».

وأضاف: «نادي ميتلاند رفض موضوع الإعارة، وطلب أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي وأن يحصل بالكامل على المقابل المالي الذي دفعه عندما تعاقد مع إمام عاشور، من نادي الزمالك في يناير الماضي».

وتابع: «مفاوضات الأهلي مع ميتلاند في الرتوش الأخيرة، تقدر تقول فاضل تكة على انضمام إمام عاشور، للقلعة الحمراء».



وقطع النادي الأهلي شوطًا كبيرًا في صفقة إمام عاشور بالتفاوض بشكل مباشر مع النادي الدنماركي مالك عقد اللاعب وخروج تأكيدات من مقربين من إدارة الأحمر تشير إلى وضع الرتوش النهائية لضم عاشور، إلا أن الساعات الأخيرة قد تشهد تغيرًا مفاجئًا في وجهة نجم الوسط بعد مبادرة من جانب عدد من رجال أعمال زملكاوية لاستعادة إمام عاشور إلى البيت.

مبادرة رجال الأعمال الزملكاوية جاءت في ظل الأزمة المالكة الطاحنة التي تعيشها القلعة البيضاء والتي أخرجت إدارة النادي من المنافسة على الصفقة.

وكان نادي ميتلاند قد حصل على خدمات إمام عاشور من الزمالك في انتقالات الشتاء الماضية مقابل 3 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم، ويرغب النادي الدنماركي في إعارة اللاعب في الفترة المقبلة لعدم تأقلم اللاعب.