شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه إنبي فى مهمة مصيرية للهروب من شبح الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي نظيره إنبي، الذي يقوده تامر مصطفى، في الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم هذا الموسم

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.

فيما يحتل إنبى المركز الثامن فى ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.

وعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى فى تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

من ناحية أخرى، حذر تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، اللاعبين من خطورة فريق سموحة مع أحمد سامي وطالب بضرورة الحرص وبذل أقصى جهد من أجل إحراز هدف مبكر يصعب مأمورية الفريق السكندري، واستغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى من أجل تفادى صحوة سموحة، مستغلا الحالة المعنوية الكبيرة لدى اللاعبين بعد الفوز على فاركو فى آخر مواجهات الفريق فى الدورى، والتأهل في مسابقة الكأس على حساب النجوم ليضرب موعدا في نصف النهائي.