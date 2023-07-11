شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم درع الدورى قبل 5 مواجهات على ختام مشواره بالمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الأهلي لقب الدوري المصري رقم 43 في تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقي 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

هزيمة بيراميدز من سيراميكا جعلت رصيده يقف عند 67 نقطة في وصافة الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 75 نقطة، وفي حال تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري سيصل للنقطة 73 في الدوري، ليضمن الأهلي التتويج بالدوري رقم 43 في تاريخه واستعادة الدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وحسم الأهلي درع الدوري مع تبقي 5 مباريات له في مسابقة الدوري ضد فرق الزمالك والمقاولون العرب والمصري وبيراميدز وحرس الحدود.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة، ويأتي في الوصافة بيراميدز برصيد 67 من لعب 31 مباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي على موعد مع تحقيق رقم قياسي حال الخروج بدون خسائر في المباريات الخمس المتبقية له في مسابقة الدوري.