شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من أوسوريو وعبد المنصف لحارس الزمالك قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، على منح محمد صبحى حارس المرمى تعليمات فنية خاصة من أجل التصدي للجمل التي يعتمد عليها لاعبو الأهلى، كما منح عبد المنصف درسا خصوصيا للحارس فى التصدي لركلات الجزاء، تحسبًا لحصول الأهلى على ركلة جزاء خلال سير اللقاء.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد آخر، أبلغ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق نادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بقراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائى مع نهاية الموسم الجارى، ليكتفى اللاعب بما قدمه فى عالم الساحرة المستديرة.

وجاء قرار عبد الشافى بالاعتزال مع نهاية الموسم، بسبب معاناته من إصابة مزمنة فى الركبة أدت لغيابه عن المشاركة الفترة الماضية، وهو ما دفع اللاعب لاتخاذ قرار الاعتزال، حتى لا يمثل عبئا على نادى الزمالك.

محمد عبد الشافى، من مواليد الأول من يوليو لعام 1985، ويعتبر عبد الشافي أحد اللاعبين المميزين فى تاريخ الزمالك ومنتخب مصر بالجبهة اليسرى، بخلاف هدوئه الدائم داخل وخارج الملعب، فهو أحد اللاعبين القلائل الذى لم يفتعل أى أزمات خلال مشواره الكروي، والذي انضم خلاله للعديد من الأندية بداية من غزل المحلة منشأه مرورا بالزمالك وأهلي جدة والفتح السعوديين.