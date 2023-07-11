شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى اليوم لشرح نقاط قوة الزمالك قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مقاطع فيديو لعدد من مباريات الزمالك الأخيرة فى مسابقة الدوري لدراستها جيدا والوقوف على أسلوب لعب الفريق الأبيض وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمة ونقل الكرة من الخلف للأمام، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافسين، قبل وضع الخطة المناسبة للتعامل مع لقاء القمة.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل بداية مران الأهلي اليوم، لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بخطة مباراة القمة وشرح أسلوب لعب الزمالك والتكليفات الخاصة بكل لاعب، وتحديد البرنامج التدريبي والأحمال البدنية التي سيؤديها لاعبي الفريق الأحمر خلال اليومين اللذين يسبقان خوض الديربي المنتظر.

ويرغب الأهلي فى حسم مباراة القمة الخميس المقبل من أجل إعلان تتويج بدرع الدوري بشكل رسمي، فى ظل حاجته إلى نقطتين لضمان التتويج بالدرع الـ43 في تاريخه، بعد غياب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

ويعكف مارسيل كولر على عقد جلسات مع معاونيه من أجل تحديد برنامج مباراة القمة والأحمال البدنية التي سيخوضها لاعبي الفريق الأحمر، بخلاف مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بأداء الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل وضع الخطة المناسبة للفوز على غريمه وتتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.

فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في حسم التتويج بالدوري رسمياً.

يأتى ذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها لإنهاء الموسم بأفضل صورة بعد حصد كافة الألقاب المحلية والأفريقية، فى محاولة لمنع الزمالك من إفساد أفراح الأهلاوية هذا الموسم.