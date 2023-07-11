شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحسم مصيره مع فيوتشر بعد مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، مناقشة أي عروض خلال الفترة الماضية، سواء من الدوريات العربية أو الأندية المحلية، حتى الانتهاء من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي فى المباراة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكان فيوتشر قد خسر المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد هزيمته أمام النادي المصري بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، بينما ودع فيوتشر بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً.