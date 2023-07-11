شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض 3 عروض خليجية لرحيل إلياس الجلاصى ويضع شرطا وحيدا للموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، أن مجلس إدارة النادي رفض رحيل التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق، عن النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، وكان التونسي قد تلقى 3 عروض خليجية من السعودية والإمارات وقطر، إلا أن مجلس المصري رفضها جميعاً.

وأضاف أبو قمر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجلاصي متمسك بالاستمرار مع النادي المصري، والنادي أيضاً متمسك باستمراره.

واشترط مجلس إدارة النادي المصري، تقديم عرض مادى كبير ومغرٍ للموافقة على رحيل اللاعب عن النادي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ويقدم الجلاصي أداءً مميزاً في خط هجوم الفريق البورسعيدي، جعل اللاعب محط اهتمام كبار الأندية داخل وخارج مصر، وتمسك الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة ميمي عبد الرازق باستمرار الجلاصي مع المصري في الفترة المقبلة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة يوم 15 يوليو الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.