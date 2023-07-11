رئيس المنصورة: اتفقنا مع خالد الدرندلي على تأجيل دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة أن الأندية اتفقت مع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري على تأجيل دوري المحترفين.

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قال محمد البسيوني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من قبل ما الدوري يبدأ عملنا اجتماع واعترضنا على تطبيق دوري المحترفين، واحنا كأندية ومجالس إدارات فكرنا في تغيير ثقافة الكرة المصرية متوقف جزء منه على مصالح الأندية الخاصة بنا" .



وأضاف: "اتفقنا مع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة على تأجيل دوري المحترفين" .



وتابع : "اتحاد الكرة أخطرنا أنه وافق على تأجيل دوري المحترفين".

رئيس المنصورة يعلن: سنلجأ لمركز التسوية والتحكيم حال تطبيق دوري المحترفين

هدد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة اتحاد الكرة المصري، حال تم تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.



قال محمد البسيوني : "هنعمل جمعية عمومية غير عادية لو تم تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل" .



وواصل : "في الجمعية العمومية الغير عادية، هنعلن رفض تطبيق دوري المحترفين وهنرفع قضية في مركز التسوية والتحكيم" .



واختتم: "عيب لما مسؤول كبير في اتحاد الكرة يكدب علينا بشأن دوري المحترفين".