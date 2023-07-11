شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطبق البروفة قبل الأخيرة فى الزمالك لمواجهة الأهلى بالقمة 126 والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب أوسوريو فى تحديد طريقة اللعب التي سيعتمد عليها، وتحديد 90% من العناصر التي ستشارك في المباراة بشكل أساسي، وذلك بعدما حرص المدير الفني على مشاهدة عدة مباريات للأهلي حتى يقف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأحمر، حيث يرغب أوسوريو الدخول في المسعكر المغلق محددًا كافة تفاصيل خطته وطريقة لعبه أمام الأهلي.
واطمأن الخواجة الكولومبي على جاهزية أحمد سيد زيزو، بعد الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 80 من عمر مواجهة فيوتشر ليغادر المباراة التي أقيمت السبت باستاد السلام، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 2، وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، أن زيزو تعرض لشد عضلي ما دفعه للخروج من مواجهة فيوتشر حتى يصبح جاهزًا للقاء القمة رقم 126.
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