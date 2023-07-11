شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجمد صفقة ضم "بوبو" فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تجميد التفاوض مع نادي فيوتشر بشأن التعاقد مع متوسط ميدانه محمد رضا بوبو، في ظل عدم التوصل لاتفاق بين إدارة الناديين، والمبالغة المالية من النادي المالك لحقوق اللاعب مقابل الموافقة على بيعة للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي.

يأتي تجميد التفاوض مع فيوتشر بشأن ضم بوبو لأكثر من سبب، أبرزها رغبة مارسيل كولر المدير الفني، والذى يضع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي كخيار أول بالنسبة له فى تعويض رحيل حمدي فتحي عن الأهلي وانضمامه إلى الوكرة القطري، وثانيها مبالغة نادي فيوتشر فى مطالبه المالية للموافقة على بيع بوبو للأهلي، ووضع شروط غير متوافقة مع رغبة مسئولي الأهلي.

كولر يرى أنه حال نجاح إدارة فى التعاقد مع إمام عاشور سيكون كافياً لتعويض غياب حمدي فتحي، ولا يرغب فى ضم لاعبين آخرين فى خط الوسط، سواء محليين أو أجانب، لاسيما مع اقتراب عودة كريم نيدفيد من الإعارة إلى نادي فيوتشر، بعد قضاء موسمين معارين خارج القلعة الحمراء.

في سياق آخر، تأكد غياب الثنائى عمرو السولية ومحمود متولى لاعبى النادى الاهلى عن مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الطبي للفريق في منح لاعبه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

وعلى نفس الوتيرة، لا يزال محمود متولى مدافع الأهلى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الكاحل الذى تعرض له فى التدريبات التي سبقت مباراة حرس الحدود، ليصبح خارج الحسابات الفنية لمارسيل كولر فى مباراة القمة.

وبخلاف غياب عمرو السولية ومحمود متولى، فإن الاهلى يعانى من غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، فيما رحل الثنائى حمدى فتحى للوكرة القطري وبرونو سافيو لبوليفار البوليفى.