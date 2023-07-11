شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى مدفعجى أرسنال الإنجليزى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"31" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 31 ، حيث ولد النني فى الحادى عشر من يوليو عام 1992 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

بدأ محمد النني مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل فى 2008 إلى صفوف قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، وتدرج في الناشئين قبل تصعيده عام 2010 للفريق الأول لنادي المقاولون العرب مع زميله محمد صلاح نجم ليفربول في هذا الوقت.

وبعدما نجح فى الفريق الأول بنادي المقاولون العرب ومنتخب مصر قبل خوض تجربة الاحتراف فى صفوف بازل السويسري ثم جاء الاحتراف الأكبر فى مسيرته الكروية بالانضمام إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

ولعب النني 8 مباريات فقط بقميص أرسنال خلال موسم 2022-2023 الذي أفسدته إصابة الركبة التي تعرض لها، وسجل النني هدفا واحدا بقميص الجانرز في الموسم ذاته، وذلك في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أوكسفورد يونايتد.

وأعلن نادي أرسنال قبل أشهر تمديد عقد محمد النني حتى نهاية الموسم القادم بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في الركبة وتسببت في غيابه عن تشكيل الفريق خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.

انخفضت القيمة التسويقية للدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال، بقيمة 3 ملايين يورو عن آخر تقييم له مع بقاء موسم واحد فقط فى تعاقده مع المدفعجية ينتهي بنهاية شهر يونيو 2024، و5 ملايين عن سعره الصيف الماضي.

ووفقاً لشبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن قيمة محمد النني تراجعت إلى 6 ملايين يورو ما يقرب من 201 مليون جنيه مصري بانخفاض قيمته 3 ملايين.

وسجلت آخر قيمة تسويقية لمحمد النني 9 ملايين يورو في نوفمبر الماضي، بينما كانت 11 مليونا في يونيو 2022.

ويحتل محمد النني الترتيب 1476 بين اللاعبين الأغلى في العالم، والمركز 391 في الدوري الإنجليزي ورقم 27 في ناديه أرسنال.

بينما حل محمد النني في المركز الثالث بين أغلى اللاعبين في منتخب مصر، و128 بين لاعبي الوسط المدافع، و67 في الترتيب العام للاعبين مواليد 92.