شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتح ملف الصفقات الجديدة بعد مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو طلائع الجيش ملف الصفقات الجديدة عقب الانتهاء من مواجهة بيراميدز المقبلة فى الدورى من أجل اختيار اللاعبين الجدد، ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى المصرى.

كما قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تأجيل حسم ملف لاعبيه المعارين لنهاية الموسم لحين الاطمئنان على بقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة، ويتواجد فى صفوف طلائع الجيش عدة لاعبين تنتهى مسيرتهم مع الفريق بنهاية الموسم على رأسهم أحمد أيمن منصور ومحمود وادى وخالد قمر وفريد شوقى ومحمود وحيد ومحمد فتح الله ومصطفى الخواجة.

ويرغب بسيونى فى إضفاء أجواء من الاستقرار والتركيز على جنبات الطلائع حتى يحسم الفريق بقاءه رسمياً بين الكبار، وعقب ذلك تتم مناقشة ملف المعارين والراحلين والصفقات الجديدة عن طريق سلسلة اجتماعات مكثفة فى أسرع وقت استعداداً للموسم الجديد.

بات طلائع الجيش على بعد خطوة من البقاء فى الدورى الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة في الأسبوع الثالث والثلاثين.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 36 نقطة بينما توقف رصيد أسوان عند 33 نقطة متساويا مع غزل المحلة الذى تعادل مع البنك الأهلى.