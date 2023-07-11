شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطالب اتحاد الكرة بوديتين للمنتخب الأولمبى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، من اتحاد الكرة تنظيم مباراتين وديتين للفراعنة فى سبتمبر المقبل، أمام مدارس كروية مختلفة استعدادا للأولمبياد المقبلة المقرر فى باريس صيف 2024.

وقرر ميكالى إقامة 4 معسكرات تحضيرية للمنتخب، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس، حيث يطمح لرفع المعدل البدنى والفنى للاعبين فى الفترة التى تسبق الدورة الأولمبية.

واستقر ميكالى على إقامة معسكرين للمنتخب فى سبتمبر ونوفمبر المقبلين من العام الجارى، ومعسكرين آخرين فى يناير ومارس من العام المقبل، قبل الدخول فى يونيو من العام المقبل فى المعسكر الإعدادى للأولمبياد.

وتلقى المنتخب الأولمبى أول خسارة تحت قيادة البرازيلى روجيريو ميكالى بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.