شكرا لقرائتكم خبر عن رجب عمران يترقب حسم مصيره مع المصرى قبل انتهاء إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب رجب عمران، لاعب سيراميكا المعار إلى النادى المصرى، حسم مصيره خلال الأيام المقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء إعارته إلى النادى البورسعيدى، حيث كان عمران قد انتقل إلى المصرى فى الميركاتو الشتوى الماضى ضمن صفقة تبادلية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى استعداداته اليوم بمعسكره فى بورسعيد لمواجهة سموحة فى الدورى، والمقرر لها السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة سموحة السبت المقبل 15 يوليو ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.