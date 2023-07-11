شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينسحب من صفقة مصطفى فتحى بشرط ويتراجع عن بوبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات مفاوضات الأهلى وبيراميدز للتعاقد مع مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودى استعداداً للموسم الجديد.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى عايز يتعاقد مع مصطفى فتحى مش الموسم ده بس ده كمان من الموسم اللى فات، ولكن فى اتفاق ودى بين مسئولى الأهلى وبيراميدز بعدم الصراع بينهم فى أى صفقة بعد تحسن العلاقات".

ويضيف شوبير: "مصطفى فتحى لديه بند فى عقده مع بيراميدز يتيح للفريق السماوى تحويل الإعارة لشراء نهائى مقابل مليون دولار ولسه فاضل أسبوع لتفعيل هذا البند وبيراميدز عايز يقلل المبلغ لكن لو مسئولى التعاون السعودى رفضوا بيراميدز هيدفع المليون دولار نظراً لقيمة وأهمية مصطفى فتحى ودوره مع الفريق".

وتابع شوبير: "الأهلى منتظر لو بيراميدز رفع إيده هيدخل ويتعاقد مع مصطفى فتحى لو بيراميدز كمل في الصفقة يبقى الأهلى هينسحب احتراماً للإتفاق الودى بين الطرفين".

وأكمل شوبير: "المفاجأة بقى إن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأوليمبى لديه عرض أوروبى وبيراميدز فى طريقه للموافقة على احتراف اللاعب ويارب ميرجعش مصر تانى".

وعن صفقات الأهلى علق شوبير: "كولر قعد مع الخطيب وحسام غالى جلسة لتحديد الصفقات الجديدة وقالهم إنه عايز إمام عاشور بس لتدعيم وسط الملعب بعد رحيل حمدى فتحى وتراجع عن ضم محمد رضا بوبو رغم اعجابه الشديد بقدراته".

وتابع شوبير: "كولر أبلغهم فى رغبته فى استعادة صلاح محسن للأهلى وبالفعل تم إخطار اللاعب بعودته وهيكون في جلسة تانية بين كولر ومسئولى الأهلى لحسم باقى ملف الصفقات الجديدة والراحلين".

ويضيف شوبير: "كولر هيريح الأساسين بعد مباراة القمة وهيدفع باللاعبين البدلاء في باقى مباريات الأهلى الأربعة الأخيرة بالدوري".

وعن ديانج وكهربا علق شوبير: "الأهلى سوف يرسل اليوم 220 ألف دولار لرفع الإيقاف عن ديانج وإنهاء الأزمة فيما يحاول كهربا تأخير وقت تسديد الغرامة لحين بداية الموسم الجديد للحصول على مقدم عقده والمكافآت لاستكمال باقى مبلغ الغرامة".