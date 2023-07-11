«قرار عاجل من الفيفا».. ضربة قوية تهز الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الناقد الرياضى أحمد عبد الباسط عن صدمة لنادى الزمالك وجمهور نادى الزمالك بسبب ملف قيد الصفقات الجديدة.

حيث أعلن عبد الباسط أنه تم ايقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى فى قضية شيكابالا، وعلى عهدته لن يتم قيد صفقات الزمالك الجديدة.

وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كتب أحمد عبد الباسط قائلاً :

انفراد - إيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات قديمة لنادي سبورتنج لشبونة وسيتم الإعلان عن العقوبة بصفة رسمية لاحقا

مباراة القمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه وغريمه التقليدي الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الخميس المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.