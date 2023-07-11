شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة استاد القاهرة يوضح آخر استعدادات مباراة القمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، آخر الاستعدادات لمباراة القمة في الدوري بين الزمالك والأهلى، والمقرر لها الخميس المقبل، وقال عبد الوهاب في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": استاد القاهرة فخر لنا وللكرة المصرية، ونتمنى أن تليق القمة بالكرة المصرية، الجميع يدرك أهمية اللقاء رغم حسم الدوري، وهذا هو المعتاد من الفريقين.

وأضاف: لم نقم بأي تجديدات في الفترة الأخيرة، كل ما قمنا به أخطرنا اتحاد الكرة بخطاب أننا بحاجة لـ 4 أيام فقط لرفع البذرة الشتوية وبدأنا بالفعل في العمل، وفوجئنا بعدها بيومين فقط بلعب مباريات الكأس وعامر حسين تحدث معنا أنه لا يمكن التأجيل ليوم واحد بسبب ضيق المواعيد، فأجلنا العملية لما بعد لقاءات الكأس علشان ما نعملش مشاكل في الجدول.

واختتم: يوم الخميس سيكون الاستاد لائقا بالمباراة، أعداد الجماهير 3 آلاف أهلي ومثلهم للزمالك وأعضاء مجالس إدارة الفريقين في المقصورة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.