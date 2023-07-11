شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تكشف حقيقة تسليم الأهلى درع الدورى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيكون من الصعب تسليم النادى الأهلى درع الدورى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك المحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الرابطة أن درع الدورى يتواجد فى نادى الزمالك حتى الآن، ولم يتم تسليمه لاتحاد الكرة كى يتم تجهيزه قبل تسليمه للأهلى، لذا سيكون من الصعب تسليم الدرع للأهلى فى مباراة الخميس المقبل.

وحسم الأهلى لقب الدورى المصرى رقم 43 فى تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقى 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.