شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ إجراءات سداد غرامة أليو ديانج لرفع الإيقاف قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات سداد 220 ألف دولار للاتحاد الدولى "فيفا" قيمة غرامة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق، وقام مسئولو القلعة الحمراء بمُخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء هذه الأزمة خلال الساعات الماضية وسداد غرامة وكيل اللاعب المالي لعدم إيقاف اللاعب المالى.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف المالى أليو ديانج لمدة 6 أشهربسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للنادي الأهلي قادما من مولودية الجزائر.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.