شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يرحب بالاستمرار فى المصرى وينتظر موقف الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ميمى عبد الرازق، المدير الفنى للنادى المصرى، بالاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد، مؤكداً أنه تحت أمر النادى البورسعيدى فى أى وقت، وارتفعت أسهم الجهاز الفنى لميمى عبد الرازق، للاستمرار فى قيادة النادى المصرى بالموسم الجديد وذلك بعد نتائجه الجيدة مع الفريق البورسعيدى وآخرها الفوز على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة وإحكام السيطرة على المركز الخامس.

من جانبه أكد طارق السيد مدرب الفريق البورسعيدى فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، أن الجهاز الفنى للفريق لم يتلقى أى عرض رسمى للبقاء مع النادى البورسعيدى حتى الآن، لكن كل التركيز فى الفترة الحالية على بطولة كأس الرابطة لإسعاد جماهير بورسعيد.

وتعالت الأصوات داخل مجلس إدارة المصرى لتأييد استمرار عبد الرازق فى قيادة الفريق بالموسم المقبل وعدم التعاقد مع مدرب جديد، وذلك نظراً للحالة الفنية التى طورها للاعبى الفريق ونجاحه ف ىالتعامل النفسى معهم لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة يوم 15 يوليو الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.