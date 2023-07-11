شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك ويخفف الحمل البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة وضرورة حصد الثلاث نقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد أوسوريو على مواصلة العمل بكل قوة وتركيز وتنفيذ كل المطلوب بدقة.

وخلال الجلسة تطرق أوسوريو للحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية فى إطار البرنامج الموضوع استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض لقاء الأهلى المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.