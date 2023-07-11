شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك ويخفف الحمل البدنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.
وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة وضرورة حصد الثلاث نقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد أوسوريو على مواصلة العمل بكل قوة وتركيز وتنفيذ كل المطلوب بدقة.
وخلال الجلسة تطرق أوسوريو للحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية فى إطار البرنامج الموضوع استعدادا للمواجهة المقبلة.
كما حرص الجهاز الفنى للزمالك، على النزول بالحمل البدنى للاعبين، خلال المران الذى أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في الدوري الممتاز.
وأدى لاعبو الفريق مجموعة من الإطالات بجانب تدريبات تأهيلية أخرى متنوعة تحت إشراف الجهاز الفنى استعدادا للمواجهة المقبلة.
ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا خلال هذه الفقرة للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.
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