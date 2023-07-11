اليوم.. سموحة يواجه إنبي في ختام الجولة 33 من الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق سموحة لاستقبال ضيفه إنبي في المباراة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية، بختام منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل سموحة مباراة اليوم بهدف الحصول على نقطة على أقل تقدير لتأمين موقفه من الاستمرار في الدوري والهروب من شبح الهبوط الذي يهدد الفريق هذا الموسم.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتعرض للهزيمة فى 12 أيضًا.

على الجانب الأخر يخوض فريق إنبي المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه على فريق فاركو في الجولة السابقة، حيث يأمل الفريق البترولي في استغلال معنويات اللاعبين المرتفعة للفوز وحصد النقاط الثلاثة للقاء اليوم.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، حصدها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتعرض للهزيمة في 14 لقاء.

موعد مباراة سموحة وإنبي والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة سموحة ضد إنبي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري.