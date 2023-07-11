هؤلاء يغيبون عن الأهلي في لقاء القمة

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب 8 لاعبين من صفوف فريق الأهلي أمام الزمالك بعد غد الخميس بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

يغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة.

بجانب برونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين للرحيل عن الفريق وأيمن اشرف لإنتهاء تعاقده.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك

ومنح الجهاز الفني بقيادة كولر لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة ،وعقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.