ميمي عبد الرازق مستمر في تدريب المصري  لهذه الأسباب

ياسر رشاد - القاهرة - يسود اتجاه داخل إدارة النادي المصري على استمرار ميمى عبد الرازق، المدير الفنى الحالي بعد نتائج الفريق الجيدة تحت قيادته.

حيث زادت الأصوات المطالبة باستمراره بعد التطور الفني للاعبى الفريق ونجاحه في التعامل النفسى مع لاعبيه بشكل لافت.

وقال ميمي أنه تحت أمر النادى البورسعيدى فى أى وقت، جاء ارتفاع أسهم ميمى عبد الرازق، للاستمرار فى قيادة النادى المصرى بالموسم الجديد بعد نتائجه الجيدة مع الفريق البورسعيدى وآخرها الفوز على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة وإحكام السيطرة على المركز الخامس.

وأكد طارق السيد مدرب الفريق البورسعيدى فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، أن الجهاز الفنى للفريق لم يتلقَ أي عرض رسمى للبقاء مع النادى البورسعيدى حتى الآن، لكن كل التركيز فى الفترة الحالية على بطولة كأس الرابطة