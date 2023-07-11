اخبار الرياضه

نابولي يحدد موقفه من صفقة النيجيري بشكل نهائي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  حدد دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي،موقفه من  ضم النيجيري فيكتورأوسيمين، في الموسم المقبل. 

 وأنهى دي لورينتيس الجدل حول مصير النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب الفريق.

 وقال رئيس نابولي في تصريحات صحفية: سنرى فيكتور أوسيمين يرتدي قميصنا الموسم المقبل، هذا مؤكد.

وأضاف: في حال وصول عرض يلبي مطالبنا سنبحث عن خيارات أخري لتعويض أوسيمين.

ويعد باريس سان جيرمان وريال مدريد أبرز المهتمين بالتعاقد مع أوسيمين.

يذكر أن أوسيمين ساهم في تتويج نابولي بلقب بعد غياب 33 عاما.

وتبلغ القيمة التسويقية للنيجيري فيكتور أوسيمين 120 مليون يورو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا