مباريات اليوم في دورة الألعاب العربية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم مباريات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب العربية المقامة حاليًا في الجزائر، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الجزائري، كما ستقام مباراة قوية بين سوريا والسودان.

السعودية ضد الجزائر :

يخوض المنتخب الأولمبي السعودي مواجهة صعبة وقوية ضد المنتخب الجزائري على ملعب 19 ماي 1956، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تلقى المباراة متابعة جماهيرية كبيرة، حيث سيقاتل كلا المنتخبين لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

السودان ضد سوريا :

وعلى الجانب الأخر يخوض المنتخب السوداني مباراة صعبة ضد المنتخب السوري والتي ستقام على نفس الملعب "ملعب 19 ماي 1956"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السودان.

وكان منتخبا الجزائر والسودان قد تأهلا إلى نصف النهائي على حساب المجموعة الأولى، حيث تصدر الأول المجموعة بـ 7 نقاط وحسم الثاني مركز الوصيف بـ 6 نقاط .

وفي المجموعة الثانية تأهل منتخبا سوريا والسعودية، حيث حصل كل منهما على 5 نقاط واحتلا مركزي الصدارة والوصيف.

القنوات الناقلة لمباريات دوري الألعاب العربية

ومن المقرر أن تذاع المباريات عبر قنوات الجزائرية الرياضية و الشبابية السادسة الجزائرية و أون تايم سبورت و عمان الرياضية و قناة SSC الرياضية السعودية.