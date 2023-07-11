شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود خالد سطوحى فى مباراة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
بات طلائع الجيش على بعد خطوة من البقاء فى الدورى الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة فى الأسبوع الثالث والثلاثين.
الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 36 نقطة بينما توقف رصيد أسوان عند 33 نقطة متساويا مع غزل المحلة الذى تعادل مع البنك الأهلى.
ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.
واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الأهلى فى كأس مصر بركلات الترجيح، ثم تعادل مع سيراميكا بالدورى سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد.
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