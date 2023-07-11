شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 126 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى، صوب استاد القاهرة الدولى مساء الخميس المقبل، وذلك لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلى والزمالك فى القمة 126، التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

الأهلى والزمالك.. الأحمر يتوج باللقب رقم 43

تُوج النادى الأهلى، أمس الاثنين، رسميًا بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ43 فى تاريخه، بعدما نجح سيراميكا كليوباترا فى الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، وحسم الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى بـ75 نقطة وكان يحتاج إلى نقطتين فقط لإعلان التتويج رسميًا باللقب، وتعثر بيراميدز صاحب المركز الثانى أمام سيراميكا أهدى المارد الأحمر لقب الدورى رقم 43 في تاريخه.

القناة النقالة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة المصرية.

الاهلى والزمالك.. تسليم درع الدوري

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيكون من الصعب تسليم النادى الأهلى درع الدورى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك المحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة، وأوضح مسئولو الرابطة أن درع الدورى يتواجد فى نادى الزمالك حتى الآن، ولم يتم تسليمه لاتحاد الكرة كى يتم تجهيزه قبل تسليمه للأهلى، لذا سيكون من الصعب تسليم الدرع للأهلى فى مباراة الخميس المقبل.