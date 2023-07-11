شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثلاثى الزمالك الأولمبى للتدريبات وتأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، انتظام ثلاثى المنتخب الأولمبى حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

جاء ذلك عقب عودتهم للقاهرة بالأمس بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي أقيمت مؤخرا في المغرب.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تقديم التحية للثلاثي على الأداء الذي ظهروا به مع المنتخب الأولمبي، و المساعدة في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 .

وشارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم، سواء في الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران وفقا للبرنامج المخصص للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الخلفية، وعقب أداء اللاعب التدريبات التأهيلية داخل الملعب، قام بخوض جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وخصص الجهاز الفني للزمالك، فقرة تدريبات خططية للاعبين، على هامش المران وشهدت الفقرة الخططية التي شارك فيها جميع اللاعبين تنفيذ بعض الجمل و الأمور التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

واستمرت هذه الفقرة لفترة طويلة خلال المران تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام، وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو ومدحت عبد الهادى على الإشراف وقيادة التقسيمة، وتم نقل التعليمات بشكل مستمر خلالها و تصحيح بعض المواقف الفنية، و الإجتماع باللاعبين سواء بشكل جماعي أو فردي.

كما خصص جهاز الزمالك فقرة تدريبات إضافية لمجموعة اللاعبين الشباب، على هامش المران وشهدت الفقرة الخاصة باللاعبين الشباب التي قادها أحمد مجدي المدرب المساعد، تنفيذهم لبعض الأمور الفنية استعدادا للفترة المقبلة، وحرص أحمد مجدي على منح هذه المجموعة العديد من التعليمات الفنية الخاصة استعدادا للمواجهة المقبلة.