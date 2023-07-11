شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بمساهمة على معلول فى 13 هدفا خلال رحلة التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للأهلى عبر فيس بوك بالنجم التونسى على معلول بعد مساهمته بأكثر عدد من الأهداف فى الموسم الكروى المحلى الحالى الذى حسم الفريق فيه بطولة الدورى أمس الاثنين.

وكتبت صفحة الأهلى: "وى يا على وى.. لاعبنا على معلول الأكثر مساهمة تهديفية مع فريقنا فى الدورى الـ 43 بواقع 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة".



معلول

حسم الأهلى لقب الدورى المصرى رقم 43 فى تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة مع تبقى 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدورى المصرى بشكل رسمى عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتتبقى للأهلى 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصرى، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصرى يوم 26 يوليو الجاري.

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى للموسم الحالى 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصري.

هزيمة بيراميدز من سيراميكا جعلت رصيده يقف عند 67 نقطة فى وصافة الدورى خلف الأهلى المتصدر برصيد 75 نقطة، وحال تحقيق الفوز فى مباراتيه المتبقيتين فى الدورى سيصل للنقطة 73 فى الدوري، ليضمن الأهلى التتويج بالدورى رقم 43 فى تاريخه واستعادة الدرع الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

وحسم الأهلى درع الدورى مع تبقى 5 مباريات له فى مسابقة الدورى ضد فرق الزمالك والمقاولون العرب والمصرى وبيراميدز وحرس الحدود.

ويتربع الأهلى على قمة الدورى برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة، ويأتى فى الوصافة بيراميدز برصيد 67 من لعب 31 مباراة.

جدير بالذكر أن الأهلى على موعد مع تحقيق رقم قياسى حال الخروج بدون خسائر فى المباريات المتبقية له فى مسابقة الدوري.