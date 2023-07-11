شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن اختيار بيرسى تاو كأفضل لاعب فى الجولة 21 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحساب الرسمى لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اختيار بيرسى تاو صانع ألعاب النادى الأهلى، كأفضل لاعب فى الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى.

وكتب حساب رابطة الأندية عبر تويتر: لاعب الجولة 21 هو بيرسى تاو.. أداء ممتاز يقدمه الجناح الأيمن لبطل الدورى هذا الموسم.



بيرسي تاو



رابطة الاندية

من ناحية أخرى كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيكون من الصعب تسليم النادى الأهلى درع الدورى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك المحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الرابطة أن درع الدورى يتواجد فى نادى الزمالك حتى الآن، ولم يتم تسليمه لاتحاد الكرة كى يتم تجهيزه قبل تسليمه للأهلى، لذا سيكون من الصعب تسليم الدرع للأهلى فى مباراة الخميس المقبل.

وحسم الأهلى لقب الدورى المصرى رقم 43 فى تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقى 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.