شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من فيفا عن مصير عقوبة الزمالك حال سداد غرامة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتوضيح موقف الزمالك من أحقيته فى القيد حالة سداد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص لاعبه محمود شيكابالا قبل فتح باب القيد الصيفى.

ويرغب اتحاد الكرة فى التأكد من أحقية الزمالك فى القيد الصيفى حال سداد الغرامة، خاصة أن خطاب فيفا الذى وصل أمس لم يحسم هذه النقطة كما لم يحدد مدة ايقاف الزمالك من القيد.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد فترتين في موسم 2021 / 2022 صيفية وشتوية قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.