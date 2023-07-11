شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ تحضيراته للمواجهة المصيرية أمام الداخلية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الثلاثاء فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي استعداداته لمواجهة الداخلية بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري والتي يضمن الفوز بها بقاء أسوان في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وخسر أسوان بنتيجة 1/0 من طلائع الجيش الاثنين الماضي بهدف أحمد متعب فى الدقيقة الـ30 بالشوط الأول باستاد جهاز الرياضة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.

واشتعل الصراع على الهروب من الهبوط لدوري المحترفين المصري وذلك بعد انتهاء مباريات الإثنين في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري، وذلك وسط سعي 5 أندية للبقاء وتجنب اللحاق بحرس الحدود حيث تقضي لوائح اتحاد الكرة بهبوط فريقين آخرين مع الحرس ليصبح الإجمالي 3 أندية هابطة إلى دوري المحترفين الذي تم استحداثه.